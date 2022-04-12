США готові відправити до України зброю, для якої потрібне навчання військових, - CNN

Про це повідомляє CNN.

"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що є додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може потребувати часу на деяку підготовку, то ми, безумовно, готові говорити з ними про це", - сказав представник Пентагону.

Він додав, що той факт, що може знадобитися додаткове навчання, не є перешкодою.



Чиновник навів у приклад безпілотники Switchblade. ЗСУ не проходили підготовку до їх використання, але США вирішили, що система може допомогти, і знайшли спосіб провести навчання українських військових протягом 24-48 годин.

"Інші системи ми просто повинні розглянути, але ми не вважаємо перешкодою, щоб не надавати це тільки тому, що потрібна додаткова підготовка",- сказав представник Пентагону.