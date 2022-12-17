США намагалися завадити ЗСУ знищити начальника російського генштабу Герасимова, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела, США намагались приховати від України інформацію про поїздку Валерія Герасимова на передову.

Американці побоювались, що замах на життя начальника генштабу РФ може призвести до війни між США та Росією.

"Ми сказали їм не робити цього. Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - розповів високопоставлений американський чиновник журналістам.

1 травня низка українських військових телеграм-каналів поширила новину про нібито поранення Герасимова під час повітряного удару по командному пункту росіян поблизу Ізюма. Першим про це повідомив канал "Вертикаль".

Трохи згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на співрозмовників у розвідці, заявив про поранення Герасимова: "Осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки".

Після цього російське військове керівництво скоротило поїздки на фронт.

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