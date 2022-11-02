США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї

Про це інформує Reuters, з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Повідомляється, що погрози РФ застосувати ядерну зброю викликають занепокоєння у США, тому до них ставляться серйозно у штатах.

"З самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - наголосив Кірбі.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

29 жовтня Spiegel повідомив, що у РФ обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в готовності розташувати на своїй території ядерну зброї країн НАТО.

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