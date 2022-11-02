США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї
Білий дім заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні
Про це інформує Reuters, з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
Повідомляється, що погрози РФ застосувати ядерну зброю викликають занепокоєння у США, тому до них ставляться серйозно у штатах.
"З самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - наголосив Кірбі.
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