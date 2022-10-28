США поки не готові до визнання РФ спонсором тероризму, - експерт Центру стратегічних комунікацій Майоров

Про це інформує Главком з посилання на експерта Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максима Майорова.

"Сполучені Штати тоді будуть змушені накладати вторинні санкції на держави, які, як і раніше, співпрацюють з Росією. Наприклад, на Ізраїль. А офіційний Вашингтон поки що до цього не готовий", - пояснює Майоров.

Повідомляється, що дійсно ускладнити існування РФ зможе лише визнання її державою - спонсором тероризму США.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова 2 серпня заявила, що такі рішення можуть призвести до розриву дипломатичних відносин зі Штатами.

"Країни-спонсори тероризму - це суто американський список, до якого вони вносять держави на основі своїх критеріїв. Вони не мають ще одного списку - "держав - терористів", такого взагалі ні в кого немає. Тобто під "держави - спонсори" США мають процедуру, список і санкції. Тому й треба туди втиснути Росію. А декларації інших держав про "терористичну державу" - політичні, а не юридичні. Вони не мають передбаченого стандартного протоколу реагування та поведінки", - сказав Майоров.

Зазначається, що включення Росії до списку держав - спонсорів тероризму в США обговорюють з 2018 року, через "справу Скрипалів". У 2020 році - після публікацій у ЗМІ про плату РФ бійцям руху "Талібан" за атаки на американських військових в Афганістані. Після отруєння Олексія Навального, були озвучені нові вимоги визнати Росію спонсором тероризму.

У 2021 році деякі сенатори запропонували визнати РФ державою - спонсором тероризму через підтримку "ДНР" та "ЛНР". У квітні цього року Зеленський прямо попросив Джо Байдена прийняти це рішення через повномасштабний напад на Україну. У травні в Сенаті США було зареєстровано резолюцію зі зверненням до Держдепартаменту про визнання Росії державою - спонсором тероризму. Безпосередньою причиною цього є звинувачення у воєнних злочинах, скоєних російськими військовими в Україні.

10 травня Сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою. А у червні Чехія заявила про готовність ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-терористом в обох палатах парламенту.

Президент України також запропонував ввести поняття "держава-терорист" та визнати злочинні дії російської армії терористичним актом проти населення України.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму матиме правові наслідки у війни. Очільник Офісу президента закликав негайно приймати рішення.

Єрмак наголосив, що Україна й надалі наполягатиме на визнанні Російської Федерації державою-спонсором тероризму, а продовження й посилення збройної підтримки з боку США є вкрай необхідним.