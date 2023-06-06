США пообіцяли "найближчими днями й тижнями" додаткові пакети підтримки України
Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України, щоби забезпечувати успіх на полі бою
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.
"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - заявив Кірбі.
- Нагадаємо, США 31 травня оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Новий транш містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.
- 1 червня американська компанія Global Military Products отримала від міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.
- 5 червня стало відомо, що США працюють над виділенням Україні додаткових $37 млн на кібербезпеку.
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