Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - заявив Кірбі.