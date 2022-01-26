США попередили про "рішучу відповідь" Білорусі, якщо з її території РФ наступатиме на Україну

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, передає Укрінформ.



"Протягом останніх днів ми чітко наголосили (владі, - ред.) Білорусі: якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою й швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - наголосив Нед Прайс.



Він додав, що у випадку нападу на Україну з білоруської території будуть переглянуті сили НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах.



За його словами, переміщення військ РФ у Білорусь "викликає глибоке занепокоєння", оскільки, дозволяючи це, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.



"Це зайве свідчення того, що цей режим мало дбає про власний народ, про державу, однак найбільше піклується про виживання й добробут самого режиму", - підсумував речник Держдепу.

Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.

Олександр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.

До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.

Російську та білоруську військову техніку розставляли вздовж північного кордону України.

Білоруське ЗМІ заявило, що РФ перекине до країни 200 військових ешелонів.

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