Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією США попередили про "рішучу відповідь" Білорусі, якщо з її території РФ наступатиме на Україну

США попередили про "рішучу відповідь" Білорусі, якщо з її території РФ наступатиме на Україну

26 січня, 2022 середа
09:22
війна з Росією Держдеп США

Держдеп США попередив самопроголошену владу Білорусі, що якщо вона дозволить використати країну для вторгнення військ РФ в Україну, її чекає жорстка відповідь з боку Заходу

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, передає Укрінформ.

"Протягом останніх днів ми чітко наголосили (владі, - ред.) Білорусі: якщо вона дозволить використання своєї території для нападу на Україну, вона постане перед рішучою й швидкою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - наголосив Нед Прайс.

Він додав, що у випадку нападу на Україну з білоруської території будуть переглянуті сили НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах.

За його словами, переміщення військ РФ у Білорусь "викликає глибоке занепокоєння", оскільки, дозволяючи це, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко ставить під загрозу суверенітет республіки та підриває статус незалежної держави.

"Це зайве свідчення того, що цей режим мало дбає про власний народ, про державу, однак найбільше піклується про виживання й добробут самого режиму", - підсумував речник Держдепу.

  • Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.
  • Олександр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
  • До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.
  • Російську та білоруську військову техніку розставляли вздовж північного кордону України.
  • Білоруське ЗМІ заявило, що РФ перекине до країни 200 військових ешелонів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Олександр Лукашенко
Держдеп США
російські війська
російська агресія
НАТО
США
вторгнення в Україну
Читайте також:
Євген Магда
24 січня, 2022 понедiлок
"Британці зіграли з Росією в гру": політолог Магда про викриття планів РФ щодо Мураєва та України
Василь Бурба
25 січня, 2022 вiвторок
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
Арсеній Яценюк
24 січня, 2022 понедiлок
Зеленський був зобов'язаний скликати круглий стіл національної єдності, але він не готовий бути президентом, - Яценюк
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.57
    Купівля 28.57
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 32.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
09:09
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Краще забирай гроші: промоутер налякав Джошуа наслідками другої поразки від Усика
09:01
Андрій Єрмак
"Інсинуації та маніпуляції": Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР"
08:36
Андрій Шевченко
Екстренер збірної Польщі пояснив, чому призначення Шевченка перед матчем ЧС-2022 проти Росії буде помилкою
08:36
Петро Толстой
ПАРЄ проголосувала проти кандидатури росіянина-українофоба Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї, - нардепка Кравчук
08:33
COVID-19 тест
В Україні впродовж доби - 24 321 новий випадок COVID-19, померла 141 людина
08:17
сніг_зима
26 січня в Україні очікуються морози та невеликий сніг
07:55
Байден
Байден заявив про готовність розглянути персональні санкції проти Путіна у разі нового вторгнення в Україну
07:24
доллар, валюта
Гривня здешевшала щодо долару на 29 копійок за курсом НБУ
2022, вiвторок
25 січня
23:11
Минулоріч до мовного омбудсмена понад 3,5 тис. разів звернулися щодо порушень закону, найбільше - у Києві та на Харківщині
23:07
Польща
Більшість поляків вважають, що Польща повинна підтримати Україну в разі вторгнення РФ, - опитування
23:06
Артур Вендерроскі
"Шахтар" може віддати 10 млн євро за 16-річного вундеркінда з Бразилії, - ЗМІ
22:50
газ
У Нідерландах підготують план на випадок відсутності російського газу
22:45
У зоні ООС
"Ще віримо у дипломатичне рішення": голови МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають зону ООС
22:32
Ніклас Зюле
"Барселона" вирішила безкоштовно перехопити в "Баварії" футболіста-переможця ЛЧ
22:27
ДНР
На Нормандській зустрічі радників визначатимуть дату переговорів України з терористами про "особливий статус" ОРДЛО, - dpa
22:13
російські війська
Росія перекидає десант до кордону з Україною, - розслідувачі CIT
22:11
2200 грн за довідку: СБУ викрила депутата з Харківщини, який налагодив підробку COVID-документів
22:02
Ігор Суркіс
Суркіс повідомив, кому готовий довірити "Динамо"
21:54
Антоні Марсьяль
"Ман Юнайтед" за смішні гроші позбувся форварда, якого купили за 60 млн євро
21:49
До Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України
21:49
Денис Малюська
Малюська назвав Ахметова і Коломойського "очевидними" олігархами
21:45
Ексклюзив
Нацбанку варто було б активніше згладжувати коливання на валютному ринку, – експерт
21:33
МЗС
"Ретранслює пропаганду РФ": Україна вимагає від Хорватії спростувати заяву президента Мілановича про Революцію Гідності і членство в НАТО
21:24
"Вперше стільки уваги приділяється захисту України та Європи і покаранню РФ": аналітик Юсов про єдність ЄС, НАТО і США на тлі російської агресії
21:12
Ексклюзив
Ціни на бензин на українських АЗС можуть почати зниження за тиждень, – Куюн
21:12
"Динамо" - "Реал Мурсія"
"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в новому році
21:08
Фінські вчені серед існуючих на ринку ліків виявили препарати, що блокують коронавірус
20:55
Усман Дембеле
Скандальний футболіст, якого женуть з "Барселони", зібрався зустрітись з президентом клубу
20:46
Олександр Петраков
Переживаємо за них, уся країна за них переживає, - тренер збірної Петраков поскаржився на брак ігрової практики наших топ-легіонерів
20:28
Зеленський
Зеленський заявив про "контрольовану ситуацію" в зоні ООС та спрогнозував "результат і мир" від зустрічі радників Нормандського формату
20:20
Ексклюзив
"Немає коштів на базові потреби": нардепка Василенко назвала бюджет на 2022 рік "абсолютно дефіцитним"
20:02
НАТО
НАТО відповість на "гарантії безпеки" РФ цього тижня і підтвердить, що не поступиться Москві у питанні вступу країн до Альянсу
19:32
Хуан Касарес
Я хочу пробитися в Лігу чемпіонів, - найдорожчий футболіст "Металіста" заінтригував амбітними планами на наступний сезон
19:31
Майже дві третини українців вважають дії влади недостатніми для забезпечення захисту держави, - Український інститут майбутнього
19:20
Сергій Гармаш
Кремль, імовірно, наказав представникам у ТКГ не загострювати ситуацію перед Нормандською зустріччю радників, - Гармаш
19:18
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник має розуміти, що заходити до нас немає сенсу, бо звідси не вийдеш, - нардеп Костенко про напрямки зміцнення оборони
18:59
Фредді Плюман
Клуб УПЛ оголосив про трансфер футболіста, який грав у збірній Франції
18:58
Дмитро Кулеба
Україна не погодиться з ухваленими за її спиною поступками в бік РФ, - Кулеба
18:53
Україна скасовує авіарейси до Туреччини через сильний снігопад
18:39
Понад 100 бочок токсичних відходів під Києвом: депутату селищної ради оголосили підозру за трьома кримінальними статтями
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV