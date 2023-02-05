США попередили Туреччину про наслідки у випадку допомоги РФ обійти санкції Заходу, – Reuters
США попередили Туреччину про негативні наслідки в разі експорту до РФ у порушення санкцій хімічних реактивів, напівпровідникової та іншої продукції, яка може бути використана Москвою у війні проти України
Про це повідомило видання Reuters.
Зазначається, що з цією метою заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон 2–3 лютого відвідав Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул, де провів зустрічі з представниками турецького уряду, бізнесу й банківських установ і закликав їх до більшої співпраці у припиненні потоку підсанкційних товарів до РФ.
У своїй промові перед турецькими бізнесменами Нельсон сказав, що різке зростання минулого року експорту з Туреччини до Росії робить турецькі підприємства "особливо вразливими до репутаційних і санкційних ризиків", а також загрожує втратою доступу до ринків країн G7.
Окрім цього, також за його словами, турецькі компанії повинні "вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути транзакцій, пов’язаних із потенційною передачею Москві технологій подвійного призначення, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом".
Зокрема Нельсон закликав турецьких банкірів проводити посилену перевірку транзакцій, пов’язаних із Росією, і зазначив, що російські олігархи продовжують купувати нерухомість та причалювати яхти в Туреччині.
Водночас під час переговорів з окремими турецькими компаніями Нельсон вказав на схеми, за допомогою яких РФ намагається ухилятися від західного контролю поставок пластмас, гуми та напівпровідників, які містяться в експортованих до РФ товарах і використовуються у військових цілях.
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Зокрема відомо, що в ході зустрічей в Анкарі та Стамбулі делегація зі США надала турецькій стороні американські дані стосовно обсягів експорту з Туреччини до Росії на десятки мільйонів доларів, що викликало занепокоєння Вашингтона.
Як зауважив високопоставлений американський чиновник, "немає нічого дивного в тому, що Росія активно прагне використати свої економічні зв’язки з Туреччиною. Питання в тому, якою буде відповідь Туреччини".
Тиск з боку США на Туреччину з метою домогтися дотримання Анкарою запроваджених США й іншими західними державами антиросійських санкцій уже призвів до деяких змін у позиції турецьких компаній щодо співпраці з росіянами.
Найбільший турецький постачальник наземних авіаційних послуг Havas 31 січня повідомив російським і білоруським авіакомпаніям, що припиняє надавати запчастини, пальне та інші послуги для їхніх літаків американського походження відповідно до західних обмежень.
- Нещодавно стало відомо, що у грудні високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким особам тюремним ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги із заправки паливом та надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію та Білорусь і назад в порушення експортного контролю, запровадженого навесні минулого року.
- Відтак найбільший турецький оператор наземного обслуговування попередив російські авіакомпанії про припинення надання послуг їх літакам, що вироблені з американських комплектуючих.
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