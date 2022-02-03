США пригрозили Білорусі наслідками, якщо вона сприятиме Росії в агресії проти України

Про це у Twitter повідомляє Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.



"Помічниця держсекретаря Донфрід наголосила, що Білорусь зіштовхнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо вона буде частиною плану подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Донфрід висловила стурбованість нарощуванням військ РФ та планом ввести в Білорусь для навчання 30 тис. військових. Також вона наголосила, що біля українського кордону вже дислокуються понад 100 тис. військових Росії.



Крім того, представниця США згадала про санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За її словами, це відповідь на його постійні порушення прав людини.



"Донфрід закликала режим звільнити понад 1 000 політичних в'язнів, які зараз перебувають у білоруських в'язницях", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, проти Лукашенка подали позов до суду в Гаазі з обвинуваченням у геноциді.

2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах.

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України, в окупованому Криму та у Білорусі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявивив, що впродовж останніх днів РФ перекинула до Білорусі близько 30 тис. військових і зброю, що стало наймасштабнішим військовим переміщенням Росії з часів Холодної війни.