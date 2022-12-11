США прийняли понад 82 тисячі українських біженців

Про це повідомив "Голос Америки".

За даними Імміграційної служби США, країна прийняла понад 82 тисячі українських біженців. Започаткована програма дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем".

Для того, щоб взяти участь у програмі, громадянина України має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США. Американська імміграційна служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 000 осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою.

Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які на початок війни у лютому 2022 року вже перебували в США. Така програма діє також і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Зазначається, що протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США отримала більше 483 000 заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що є "надзвичайним показником". Майже половину таких заявок Служба схвалила.

Постраждалим від війни українцям Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається вразливим категоріям

У Латвії запровадили обов'язкове відвідування занять з латиської мови для громадян України, які працюють у країні, з 1 січня 2024 року