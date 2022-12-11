США прийняли понад 82 тисячі українських біженців
Для допомоги українцям, які тікають від війни, що РФ розв'язала проти України, США створили програму "Єднання для України" (U4U)
Про це повідомив "Голос Америки".
За даними Імміграційної служби США, країна прийняла понад 82 тисячі українських біженців. Започаткована програма дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем".
Для того, щоб взяти участь у програмі, громадянина України має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США. Американська імміграційна служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 000 осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою.
Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які на початок війни у лютому 2022 року вже перебували в США. Така програма діє також і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.
Зазначається, що протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США отримала більше 483 000 заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що є "надзвичайним показником". Майже половину таких заявок Служба схвалила.
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