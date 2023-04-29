США про ракетні удари по Україні: "Зробимо все можливе для притягнення РФ до відповідальності"
США назвали ракетні удари РФ по Умані, Дніпропетровщині та Київщині черговим прикладом зневаги до життів мирних жителів України
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги РФ до українського цивільного населення та життів українців", - сказав заступник речника Держдепартаменту США.
Пател наголосив, що США продовжать підтримку України та сприятимуть притягненню РФ до відповідальності.
"Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоби підтримати наших українських партнерів й надалі робитимуть усе можливе, щоби притягнути РФ до відповідальності", - сказав представник Держдепартаменту США.
- У ніч на 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку. Станом на вечір 28 квітня відомо про 23 загиблих, cеред них - 4 дитини.
- Вранці 28 квітня російський агресор обстріляв Київ. Вибухи пролунали близько 04:40. У місті та області працювала ППО, збито 11 ворожих ракет і два дрони. Внаслідок влучання уламків російської ракети в багатоповерховий будинок постраждала дівчинка, її відвезли в Охматдит.
- Також вранці РФ завдала масованого удару по Дніпропетровщині. Унаслідок атаки в Дніпрі зруйновано приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Крім того, постраждали 58-річний чоловік, 57-річна жінка, 31-річна жінка та 70-річна жінка.
- МЗС Франції заявило, що РФ навмисно цілила по житлових будинках.
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