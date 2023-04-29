Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги РФ до українського цивільного населення та життів українців", - сказав заступник речника Держдепартаменту США.

Пател наголосив, що США продовжать підтримку України та сприятимуть притягненню РФ до відповідальності.

"Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоби підтримати наших українських партнерів й надалі робитимуть усе можливе, щоби притягнути РФ до відповідальності", - сказав представник Держдепартаменту США.