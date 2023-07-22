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США сподіваються, що Туреччина "відіграє провідну роль" у поверненні РФ до "зернової угоди"

22 липня, 2023 субота
00:55
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що Туреччина допоможе повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи, яку вона зірвала на початку тижня

Про це він сказав під час виступу на Аспенському безпековому форумі, повідомляє Politico.

"Ми очікуємо, що Туреччина відіграватиме ту роль, яку вона вже відіграла, – провідну роль у поверненні цього процесу на правильний шлях", – зазначив держсекретар.

Він повторив, що Росія "перетворює продовольство на зброю" і "робить щось справді недобросовісне".

"Тому я сподіваюся, що світ спостерігає за цим і бачить, як Росія цинічно маніпулює продовольством для досягнення своїх цілей в Україні", – додав Блінкен.

За його словами, вихід Росії з угоди, погрози атакувати цивільні судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, а також авіаудари по Одесі вплинули на комерційне судноплавство і страхування, необхідне для переміщення величезних обсягів зерна та інших ключових продовольчих товарів через регіон.

США працюють з союзниками і Україною, "щоб розглянути інші варіанти" доставки української агропродукції, додав Блінкен.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

Росія
зерно
США
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