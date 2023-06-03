США та Данія обговорять навчання українських пілотів на F-16

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує РБК-Україна.

Розмова відбулася під час зустрічі у Вашингтоні, яка відбудеться в понеділок, 5 травня.

"Я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", - зазначила Жан-П'єр.

Американський лідер раніше повідомляв, що Сполучені Штати Америки будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16, та зазначив, що навчання будуть відбуватися в Європі.

Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.