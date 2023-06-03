США та Данія обговорять навчання українських пілотів на F-16
Президент США Джо Байден обговорить прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном тренування українських пілотів, зокрема на F-16
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує РБК-Україна.
Розмова відбулася під час зустрічі у Вашингтоні, яка відбудеться в понеділок, 5 травня.
"Я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", - зазначила Жан-П'єр.
Американський лідер раніше повідомляв, що Сполучені Штати Америки будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16, та зазначив, що навчання будуть відбуватися в Європі.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
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