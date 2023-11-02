США та Китай домовились обговорити контроль за ядерною зброєю, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел у Білому домі, переговори відбудуться вже наступного тижня. Повідомляється, що дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронньої гонки озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.

Джерела сходяться на думці, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, в основному з ініціативи США, була спрямована на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.