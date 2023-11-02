США та Китай домовились обговорити контроль за ядерною зброєю, - WSJ
Китай та США домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю вперше з часів президентства Барака Обами
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел у Білому домі, переговори відбудуться вже наступного тижня. Повідомляється, що дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронньої гонки озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.
Джерела сходяться на думці, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, в основному з ініціативи США, була спрямована на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.
- 27 жовтня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватимуть конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
- Під час зустрічі з очільником МЗС Китаю президент США Джо Байден наголосив на необхідності співпрацювати для вирішення глобальних проблем.
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