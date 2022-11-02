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США виділили $55 млн на інфраструктуру теплопостачання в Україні та $47,6 млн на розмінування

2 листопада, 2022 середа
00:32
Суспільство Нед Прайс

Уряд США виділив із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) $55 млн на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

Речник Держдепартаменту США зазначив, що допомога від USAID передбачає зокрема відправку понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання для обігріву.

"За останні 36 годин росія випустила майже 100 ракет по об'єктах водо- та енергопостачання в Україні. Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, є особливо огидними", - сказав Прайс.

Представник Держдепартаменту наголосив, що США "залишаються відданими перемозі суверенної, незалежної України" і працюють над постачанням систем протиповітряної оборони для відбиття російських ракетних ударів.

Прайс також повідомив, що Держдепартамент США виділив $47,6 млн компанії у Каліфорнії на термінову гуманітарну допомогу з розмінування українських територій.

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