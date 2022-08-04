США вважають, що РФ намагається сфабрикувати "докази" нібито причетності ЗСУ до вбивства полонених в Оленівці, - AP
Офіційні особи США вважають, що Росія працює над фабрикацією доказів щодо загибелі українських військовополонених у в’язниці в Оленівці
Про це пише Associated Press.
Співробітники розвідки США встановили, що Росія прагне підкинути неправдиві докази, щоб показати, що українські війська відповідальні за напад на Оленівську в’язницю 29 липня, у результаті якого загинуло 53 особи та було поранено десятки інших. Повідомив виданню офіційний представник США, який знайомий із висновком розвідки.
Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, сказав, що, за даними розвідки, російські чиновники можуть підкинути залишки боєприпасів з ракетно-артилерійських систем HIMARS як докази того, що в атаці нібито використовувалися системи, надані Україні з США.
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