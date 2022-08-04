США вважають, що РФ намагається сфабрикувати "докази" нібито причетності ЗСУ до вбивства полонених в Оленівці, - AP

Про це пише Associated Press.

Співробітники розвідки США встановили, що Росія прагне підкинути неправдиві докази, щоб показати, що українські війська відповідальні за напад на Оленівську в’язницю 29 липня, у результаті якого загинуло 53 особи та було поранено десятки інших. Повідомив виданню офіційний представник США, який знайомий із висновком розвідки.

Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, сказав, що, за даними розвідки, російські чиновники можуть підкинути залишки боєприпасів з ракетно-артилерійських систем HIMARS як докази того, що в атаці нібито використовувалися системи, надані Україні з США.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

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