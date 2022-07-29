США ввели санкції проти двох росіян та чотирьох організацій РФ

Про це повідомляють на сайті відомства.

"Зазначені фізичні та юридичні особи відігравали різні ролі в спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їх союзників і партнерів, включаючи Україну", - йдеться у повідомленні.

Санкції запроваджені проти громадян РФ Наталії Бурлінової та Олександра Іонова.

Повідомляють, що з середини 2018 року громадянин Російської Федерації Олександр Вікторович Іонов є співробітником ФСБ, який використовує свої посади та різні компанії, щоб оприлюднювати дезінформацію кремля.

Згідно із даними, російські спецслужби керують і фінансують Наталію Бурлінову. Жінка очолює центр "Креативна дипломатія" та проводить у Москві щорічний публічно-політичний захід під назвою "Знайомство з Росією", який має об’єднати "лідерів початківців".

До санкційного списку внесені російські організації "Антиглобалістичний рух Росії", "Креативна дипломатія", ТОВ "Ionov Transkontinental" та англомовний і російськомовний сайт STOP-Imperialism.

20 липня у Франції російське пропагандистське агентство Sputnik News збанкрутувало після європейських санкцій.

21 липня Велика Британія в рамках санкційного режиму проти Росії з 10 серпня заборонила імпорт з країни-терориста вугілля, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти.

26 липня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки.

27 липня МЗС Чорногорії заявило, що влада країни заморозила майно двох громадян Росії у рамках санкцій Європейського Союзу.

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