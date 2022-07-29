США ввели санкції проти двох росіян та чотирьох організацій РФ
Міністерство фінансів США наклало санкції на двох людей і чотири організації, які за їхніми даними, підтримують глобальні операції щодо зловмисного впливу кремля та втручання у вибори
Про це повідомляють на сайті відомства.
"Зазначені фізичні та юридичні особи відігравали різні ролі в спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їх союзників і партнерів, включаючи Україну", - йдеться у повідомленні.
Санкції запроваджені проти громадян РФ Наталії Бурлінової та Олександра Іонова.
Повідомляють, що з середини 2018 року громадянин Російської Федерації Олександр Вікторович Іонов є співробітником ФСБ, який використовує свої посади та різні компанії, щоб оприлюднювати дезінформацію кремля.
Згідно із даними, російські спецслужби керують і фінансують Наталію Бурлінову. Жінка очолює центр "Креативна дипломатія" та проводить у Москві щорічний публічно-політичний захід під назвою "Знайомство з Росією", який має об’єднати "лідерів початківців".
До санкційного списку внесені російські організації "Антиглобалістичний рух Росії", "Креативна дипломатія", ТОВ "Ionov Transkontinental" та англомовний і російськомовний сайт STOP-Imperialism.
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