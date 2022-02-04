США запровадили санкції проти представників режиму Лукашенка

Про це повідомляється у пресрелізі Держдепу США.



Вашингтон вводить візові обмеження для деяких представників режиму Лукашенка в рамках "Заборони Хашоггі" - цей інструмент адміністрація почала застосовувати з минулого року для протидії транснаціональним репресіям.



"Сьогоднішні дії спрямовані на багатьох громадян Білорусі за їх причетність до серйозної екстериторіальної антидисидентської діяльності. Сполучені Штати засуджують всю подібну діяльність, включаючи спробу примусово репатріювати білоруську олімпійку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року", - йдеться у заяві.



США підкреслили, що схвалюють зусилля Білоруського фонду спортивної солідарності щодо підтримки та захисту прав людини спортсменів.



"Ми солідарні з пані Тимановською та всіма іншими, хто зазнав спроби режиму замовчувати критику", - наголошується в пресрелізі.



Держдеп закликав режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів. Також США вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів і провести вільні та чесні вибори під міжнародним спостереженням.



1 серпня 2021 року стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

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2 серпня 2021 року Польща видала гуманітарну візу Тимановській.

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