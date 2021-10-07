Стало відомо, коли відбудеться скандальний бій Лопеса за відібрані у Ломаченка титули

Про це повідомляє ESPN.

IBF (Міжнародна боксерська федерація) через порушення умов контракту відібрала у компанії Triller права на організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу та передала їх компанії Едді Хірна Matchroom Boxing.

"Ми безсумнівно візьмемося за проведення цього бою і будемо раді включити його в насичену осінню програму трансляцій. Ми працюємо над цим з DAZN і декількома аренамиі та плануємо оголосити дату бою на наступному тижні", - сказав Хірн.

Очікується, що бій відбудеться у листопаді у США. На цей місяць вже заплановано дві великих платні трансляції, але на 27 листопада поки не призначено жодного бою.

Компанія Triller виграла торги за право організувати бій Лопес - Камбосос в лютому, запропонувавши $6 млн, які мали розподілити у пропорції 65% на 35% на користь американця, а компанія Matchroom виявилася другою із заявкою у $3,5 млн, тому права на бій передали саме їй.

Triller намагався організувати поєдинок ще в червні, зустріч кілька разів відкладалася, а компанії не вдалося домовитися з боксерами про чергове перенесення бою з 4 на 16 жовтня. У підсумку, Triller відмовився від проведення бою.

28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня.

29 вересня Джордж Камбосос відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у разі чергової зміни дати поєдинку.

6 жовтня Едді Хірн заявив, що він отримав права на бій Теофімо Лопеса проти Джорджа Камбососа.

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