Стало відомо, чому Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022
Тренер збірної Урош Велепець розповів, що у Валентини Семеренко почалася задишка і не було сил продовжити індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
За словами тренера, Семеренко знялась з гонки через спазм.
"Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця.
Зараз їй краще, нею займаються лікарі. Падіння? Ні, не було, просто не могла бігти. Виник спазм, і вона не змогла бігти", – сказав тренер Урош Велепець.
Сьогодні, 7 лютого, на Олімпіаді-2022 відбулась жіноча індивідуальна гонка. Україну в Пекіні представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.
Перемогу здобула Деніз Херманн із Німеччини, яка показала результат 44.12,7 і допустила 1 промах. Вдало виступили і українки Джима (2 промахи) та Петренко (1) - вони посіли 10 і 11 місця відповідно.
Валентина Семеренко знялася з перегонів після другої стрільби.
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