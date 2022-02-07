Стало відомо, чому Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".



За словами тренера, Семеренко знялась з гонки через спазм.



"Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця.

Зараз їй краще, нею займаються лікарі. Падіння? Ні, не було, просто не могла бігти. Виник спазм, і вона не змогла бігти", – сказав тренер Урош Велепець.



Сьогодні, 7 лютого, на Олімпіаді-2022 відбулась жіноча індивідуальна гонка. Україну в Пекіні представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.



Перемогу здобула Деніз Херманн із Німеччини, яка показала результат 44.12,7 і допустила 1 промах. Вдало виступили і українки Джима (2 промахи) та Петренко (1) - вони посіли 10 і 11 місця відповідно.



Валентина Семеренко знялася з перегонів після другої стрільби.

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