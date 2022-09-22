Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.

За словами Мацокін, наразі електрика у місті повністю відсутня, а газ є тільки в одному районі, що охоплює приблизно 20% населення.

"Газ надходить настільки погано, що аби закип'ятити чайник, треба витратити 20 хвилин", - сказав заступник голови міста.

Водопровід і каналізація також не працюють. За його словами, відновлення водопроводу буде можливим тільки після відновлення електрики, а наразі люди змушені рятуватися, набираючи воду з криниць.

Мацокін зазначив, що на сьогодні зруйновано 90% багатоповерхівок у центрі міста, тож мова йде здебільшого про відновлення комунікацій в приватному секторі.

"Люди в центрі Ізюма взагалі не живуть", - сказав він під час брифінгу.

Мацокін відзначив, що нині в місті проживає від 15 до 17 тисяч людей, серед яких майже півтори тисячі - діти. Через відсутність постійного зв'язку та інтернету діти не можуть брати участі в освітніх програмах.

Попри це, заступник мера зауважив, що гуманітарна ситуація в місті стабільна, всі райони забезпечені продуктами та гуманітарними вантажами.

11 вересня ЗСУ звільнили місто Ізюм, що на Харківщині, яке було окуповане з 1 квітня.

Раніше міський голова вже розповідав про стан інфраструктури в Ізюмі.

Заступник мера також повідомив, що масові захоронення є ще щонайменше у трьох місцях.

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