Стане дуже "весело". На Донбасі слід чекати на жорстокі бої, - Арестович
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Донбасі слід чекати на жорстокі бої, адже туди перекинуть більшу частину російської армії
Про це Арестович повідомив у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним у YouTube.
За Арестовича, бої на Донбасі визначать перебіг переговорного процесу між Україною та РФ.
"Якщо всю цю ораву перекинути з-під Києва та Чернігова туди, а про це зараз і йдеться, то нам стане дуже "весело", скажу прямо. Це зона ООС та частина Луганської області, де вже йдуть бої – Попасна, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. І в Другу світову, і в Першу там теж були важкі бої. Географія не змінюється, вся та ж логіка. У найближчий тиждень там будуть запеклі бої. Їхній результат значною мірою визначить перебіг переговорного процесу", - сказав радник голови ОП Олексій Арестович.
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