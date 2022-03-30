Стане дуже "весело". На Донбасі слід чекати на жорстокі бої, - Арестович

Про це Арестович повідомив у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним у YouTube.



За Арестовича, бої на Донбасі визначать перебіг переговорного процесу між Україною та РФ.



"Якщо всю цю ораву перекинути з-під Києва та Чернігова туди, а про це зараз і йдеться, то нам стане дуже "весело", скажу прямо. Це зона ООС та частина Луганської області, де вже йдуть бої – Попасна, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. І в Другу світову, і в Першу там теж були важкі бої. Географія не змінюється, вся та ж логіка. У найближчий тиждень там будуть запеклі бої. Їхній результат значною мірою визначить перебіг переговорного процесу", - сказав радник голови ОП Олексій Арестович.

29 березня російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ.