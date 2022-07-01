Статус кандидата на вступ в ЄС для України - це заслуга українців, а не Путіна, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримала завдяки українцям, а не військовій агресії Путіна
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз кожен з нас повинен докластися до того, щоб Україна якомога швидше вступила до Європейського Союзу. Будувати відповідні проєкти законів і ми, як опозиція, повинні допомагати владі, коли влада буде готувати такі проєкти. Або критикувати владу, якщо влада не буде цього робити. Тому це відповідальність кожного. Вступ України до ЄС - це не питання влади. Це питання всього українського суспільства", - пояснив Княжицький.
Княжицький наголосив, що статус кандидата на вступ до ЄС є заслугою багатьох поколінь українців.
"Статус кандидата на вступ до ЄС для України - це заслуга багатьох поколінь українців, а не Путіна. І коли президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна боролась за право стати членом ЄС від початку російського вторгнення Росії до України, то це нівелює здобутки всіх українських поколінь, які боролись за нашу державу. Єврокомісія та ЄС запропонували нам кандидатство, щоб продемонструвати свою солідарність з українцями. Тому ми не повинні дякувати Путіну за те, що отримали статус кандидата на вступ до ЄС, ми повинні дякувати українцям", - додав Княжицький.
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11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
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20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
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22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.
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23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС
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23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
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Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові
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