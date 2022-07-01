Статус кандидата на вступ в ЄС для України - це заслуга українців, а не Путіна, - Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз кожен з нас повинен докластися до того, щоб Україна якомога швидше вступила до Європейського Союзу. Будувати відповідні проєкти законів і ми, як опозиція, повинні допомагати владі, коли влада буде готувати такі проєкти. Або критикувати владу, якщо влада не буде цього робити. Тому це відповідальність кожного. Вступ України до ЄС - це не питання влади. Це питання всього українського суспільства", - пояснив Княжицький.

Княжицький наголосив, що статус кандидата на вступ до ЄС є заслугою багатьох поколінь українців.

"Статус кандидата на вступ до ЄС для України - це заслуга багатьох поколінь українців, а не Путіна. І коли президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна боролась за право стати членом ЄС від початку російського вторгнення Росії до України, то це нівелює здобутки всіх українських поколінь, які боролись за нашу державу. Єврокомісія та ЄС запропонували нам кандидатство, щоб продемонструвати свою солідарність з українцями. Тому ми не повинні дякувати Путіну за те, що отримали статус кандидата на вступ до ЄС, ми повинні дякувати українцям", - додав Княжицький.

