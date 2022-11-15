Столиця України потрапила до однієї із номінацій міжнародної нагороди Smart City Awards
15 листопада Київ потрапив до однієї із номінацій престижної міжнародної нагороди Smart City Awards
Про це написав у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.
"Взяв участь у відкритті виставки Smart City Expo, де цього року Київ вперше представлений серед учасників. Столиця України потрапила до однієї з номінацій престижної нагороди Smart City Awards", - пише мер.
Повідомляється, що міський голова презентував досягнення Києва, "розумного" українського міста - готового до викликів майбутнього. Столиця ділиться своїми практиками змін.
"В умовах війни, коли постало питання виживання, коли ворог стояв біля столиці, киянам потрібно було захистити себе та своїх близьких; знайти, де купити необхідні продукти та ліки; мати інформацію про те, які сервіси доступні. Тож застосунок "Київ цифровий" у найскладніші часи став у пригоді мешканцям столиці", - наголосив Кличко.
За допомогу у впровадженні технологій, які допомогли здобути комфорт та безпеці мирних жителів міста мер подякував партнерам.
- 9 квітня у мерії Києва пояснили, як через застосунок "Київ цифровий" повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України.
- З 10 червня у застосунку "Київ цифровий" кияни знову можуть записатися в електронну чергу до ЦНАПу.
- З серпня у застосунку "Київ цифровий" з'явилася можливість голосувати за електронні петиції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе