Столиця України потрапила до однієї із номінацій міжнародної нагороди Smart City Awards

Про це написав у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Взяв участь у відкритті виставки Smart City Expo, де цього року Київ вперше представлений серед учасників. Столиця України потрапила до однієї з номінацій престижної нагороди Smart City Awards", - пише мер.

Повідомляється, що міський голова презентував досягнення Києва, "розумного" українського міста - готового до викликів майбутнього. Столиця ділиться своїми практиками змін.

"В умовах війни, коли постало питання виживання, коли ворог стояв біля столиці, киянам потрібно було захистити себе та своїх близьких; знайти, де купити необхідні продукти та ліки; мати інформацію про те, які сервіси доступні. Тож застосунок "Київ цифровий" у найскладніші часи став у пригоді мешканцям столиці", - наголосив Кличко.

За допомогу у впровадженні технологій, які допомогли здобути комфорт та безпеці мирних жителів міста мер подякував партнерам.

9 квітня у мерії Києва пояснили, як через застосунок "Київ цифровий" повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України.

З 10 червня у застосунку "Київ цифровий" кияни знову можуть записатися в електронну чергу до ЦНАПу.

З серпня у застосунку "Київ цифровий" з'явилася можливість голосувати за електронні петиції.