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Столтенберг: чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах

28 листопада, 2022 понедiлок
00:57
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав він.

Він визнав, що взаємодія з Україною має певну ціну в західних суспільствах.

"Зростання рахунків за їжу та електроенергію означає важкі часи для багатьох домогосподарств у Європі. Але ми повинні пам’ятати, що народ України щодня платить своєю кров’ю",- підкреслив Столтенберг.

За його словами, виграш Путіна у війні проти України заохотить інших диктаторів слідувати його прикладу. 

"Це може означати більше війни й більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - сказав він.

На думку Столтенберга, німецькі системи протиповітряної оборони допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет.

  • 27 листопада Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури.

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