Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав він.

Він визнав, що взаємодія з Україною має певну ціну в західних суспільствах.

"Зростання рахунків за їжу та електроенергію означає важкі часи для багатьох домогосподарств у Європі. Але ми повинні пам’ятати, що народ України щодня платить своєю кров’ю",- підкреслив Столтенберг.

За його словами, виграш Путіна у війні проти України заохотить інших диктаторів слідувати його прикладу.

"Це може означати більше війни й більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - сказав він.

На думку Столтенберга, німецькі системи протиповітряної оборони допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет.

27 листопада Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури.

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