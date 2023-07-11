Про це сказав у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепу Меттью Міллер, передає Укрінформ.

"Упродовж наступних тижнів та місяці Сполучені Штати продовжать взаємодіяти з Україною, нашими союзниками й партнерами, а також з усіма зацікавленими сторонами, які прагнуть підтримати справедливий і стійкий мир", - зауважив представник Держдепу.

Він нагадав, як від початку масштабного вторгнення росіяни атакували будинки, школи, дитячі майданчики, лікарні, торговельні центри, ядерні об’єкти та іншу інфраструктуру.

"Представники російських військ та їхні поплічники вчиняли міжнародні злочини, такі як незаконне переміщення українських цивільних осіб, у тому числі дітей, до Росії в межах так званих "фільтраційних операцій",- підкреслив Міллер.

Речник також зазначив, що Росія цілеспрямовано нищила енергетичну інфраструктуру України, безвідповідально бряцала ядерною зброєю, знищувала орні землі та перешкоджала експорту українського зерна.

Міллер вкотре підкреслив, що Росія "зазнала стратегічного провалу" в Україні й зазнали величезних втрат як військового персоналу й техніки, так і в плані економіки.

"Ми не можемо піддатися російській агресії чи змиритися з її нахабними спробами змінити кордони силою. Упродовж 500 днів ми міцно стояли єдиним фронтом з Україною і продовжуватимемо так надалі стільки, скільки знадобиться",- зауважив представник Держдепу.