Стріляли у спини: росіяни поранили 6 цивільних, які пливли човном з затопленої частини Херсонщини
У неділю, 11 червня, російські війська атакували човен з мирними жителями, які намагалися евакуюватися з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області, є поранені
Про це написав керівника Офісу президента Андрій Єрмак.
Повідомляється, що рашисти відкрили вогонь у спини цивільним.
Унаслідок обстрілу човна шестеро зазнали уражень. Українцям вдалося дісталися Херсона.
Постраждалих ушпиталили до медичного закладу.
Станом на 17:10 лікарі борються за життя поранених.
- За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.
- Волонтер Олександр Касторнов розповів про те, як евакуйовував свою родину з лівого берега.
- У тимчасово окупованій Олешківській громаді підтверджено 8 загиблих, окупанти повністю закрили місто.
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