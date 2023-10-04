Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександр Білка.

Він розповів, що за результатами слідства, на момент зупинки автомобіля, за кермом була жінка. В її крові виявили 0, 33 проміле алкоголю.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. З ним у машині перебували молода жінка та двоє дітей. 31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних, а поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Жінці, яка перебувала в машині порушника, 12 вересня повідомили про підозру через опір правоохоронцям. Пізніше їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.