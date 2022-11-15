Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
Політолог Сергій Таран вважає, що Путін хотів поділити світ на злий Захід та країни, економіки яких намагається очолити Росія
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Сценарій Путіна щодо цього саміту був інший, всі його попередні промови мали одну тезу, що світ ділиться на злий колективний Захід, який експлуатує ряд країн, та на решту економік, які має очолити Росія та змінити правила у світовій політиці. Такий сценарій просувався Путіним впродовж останніх років, який і провалився незалежно від того, які резолюції з подачі або з блокуванням Лаврова будуть ухвалені чи ні", - прокоментував політолог.
Сергій Таран зазначив, що головне на саміті G20 відбулося взагалі без Путіна й основна увага була прикута до зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна, де про Росію мова могла йти тільки у контексті, які заходи має застосувати світ щодо ядерної загрози РФ.
"Спроби Лаврова, щось змінити у якихось резолюціях, не мають ніякого значення. Світ бачить, що російські інтереси не потрібні й те, що говорить Росія не береться до уваги світової спільноти. Захід та решта економік зараз працюють лише над тим, щоб повернути світу правила, прогнозованість та цивілізацію, які зараз намагається забрати Росія. Якщо між країнами Заходу й існують якісь дискусії, так про те, чи треба жорсткі заходи застосовувати до Росії чи ще дати там комусь шанс", - підсумував Таран.
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