Суд дав дозвіл на заочне слідство щодо нардепа Медведчука, якого передали РФ

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ, переданого представникам держави-агресора як військовополоненого в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою", – пише пресслужба.

Повідомляється, що за клопотанням прокурорів Офісу, колегією суддів Личаківського райсуду Львова розпочато спеціальне судове провадження стосовно нардепа України Віктора Медведчука, якого обвинувачують у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території. Зокрема щонайменше за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438.

Спеціальне провадження здійснюють за відсутності обвинуваченого – in absentia. Судовий розгляд обвинувального акту проводитимуть на закритому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом.

Читайте також: СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росії Медведчук.

"В іншому кримінальному провадженні, так званій "вугільній справі", за підозрою народного депутата у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації, за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування", – роз'яснили у відомстві.

Нині на майно Медведчука та пов’язаних з ним осіб – наклали арешт.

2 червня ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука, а справу передали до суду.

18 березня Личаківський суд дозволив заарештувати Медведчука.

12 квітня Служба безпеки України впіймала Віктора Медведчука – лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна.

2 серпня львівський суд залишив без змін ухвалу щодо арешту майна Віктора Медведчука.

4 серпня Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою Віктору Медведчуку без визначення розміру застави.

29 серпня у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.

15 вересня Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.

21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

ФСБ попереджала Володимира Путіна, що в Росії негативно відреагують на обмін українських полонених на Віктора Медведчука.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb