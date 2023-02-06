Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я

Про це повідомило видання Interpressnews.ge.

Стало відомо, що суддя Георгій Аревадзе не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, суд ухвалив, що поданий звіт про стан здоров'я Саакашвілі не містить вірогідної інформації про тяжкість його хвороби та не може бути підставою для відтермінування відбування покарання.

Також зазначається, що рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента Грузії.

Довідка

Громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.

Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.