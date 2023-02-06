Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я
Тбіліський міський суд у понеділок, 6 лютого, не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі за станом здоров'я
Про це повідомило видання Interpressnews.ge.
Стало відомо, що суддя Георгій Аревадзе не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі.
Як повідомляють грузинські ЗМІ, суд ухвалив, що поданий звіт про стан здоров'я Саакашвілі не містить вірогідної інформації про тяжкість його хвороби та не може бути підставою для відтермінування відбування покарання.
Також зазначається, що рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента Грузії.
Довідка
Громадянина України Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.
Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до п'яти років позбавлення волі.
- Раніше радник президента Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-яку іншу третю державу.
- 1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії Саакашвілі, на яких він виглядає, м'яко кажучи, виснаженим. Український лідер заявив, що грузинська влада хоче смерті Саакашвілі.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
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