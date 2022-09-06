Суд у США постановив призначити незалежного експерта у справі Трампа

Про це повідомляє Голос Америки.

Відповідне рішення прийняла в понеділок окружна суддя Ейлін Кеннон – всупереч намірам Мін’юсту продовжувати розслідування.

"Суд надає дозвіл на призначення спеціального експерта для перевірки арештованого майна на предмет особистих речей і документів, а також потенційно конфіденційних матеріалів, що підпадають під дію привілеїв адвоката й клієнта, а також вимоги секретності виконавчої влади", — йдеться в розпорядженні судді.

Сторони процесу мають до 9 вересня запропонувати суду список юристів, які могли б претендувати на посаду спеціального експерта для аналізу вилучених в маєтку Трампа матеріалів. Водночас прокурорам дозволяється надалі оцінювати документи на предмет наявності в них секретних розвідувальних даних або інформації, що стосується питань нацбезпеки.

Видання зауважує, що Ейлін Кеннон призначена на посаду судді під час президентства Дональда Трампа.

1 вересня Мін'юст США заявив, що команда Трампа навмисно приховала секретні документи від ФБР під час обшуку маєтку експрезидента.

Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа. ФБР заборонило Трампу залишати США

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