Суд у США постановив призначити незалежного експерта у справі Трампа
Федеральний суд Флориди задовольнив прохання команди юристів Дональда Трампа призначити незалежного спецексперта для перевірки матеріалів, у тому числі секретних, вилучених ФБР в його резиденції Мар-а-Лаго минулого місяця
Про це повідомляє Голос Америки.
Відповідне рішення прийняла в понеділок окружна суддя Ейлін Кеннон – всупереч намірам Мін’юсту продовжувати розслідування.
"Суд надає дозвіл на призначення спеціального експерта для перевірки арештованого майна на предмет особистих речей і документів, а також потенційно конфіденційних матеріалів, що підпадають під дію привілеїв адвоката й клієнта, а також вимоги секретності виконавчої влади", — йдеться в розпорядженні судді.
Сторони процесу мають до 9 вересня запропонувати суду список юристів, які могли б претендувати на посаду спеціального експерта для аналізу вилучених в маєтку Трампа матеріалів. Водночас прокурорам дозволяється надалі оцінювати документи на предмет наявності в них секретних розвідувальних даних або інформації, що стосується питань нацбезпеки.
Видання зауважує, що Ейлін Кеннон призначена на посаду судді під час президентства Дональда Трампа.
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