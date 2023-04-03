Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Зазначається, що у зв’язку з закінченням строків давності справи Медвідя звільнили від покарання.

Видання зазначає, що Олександр Медвідь, за версією прокуратури, є "тітушкою" - виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль, зокрема, за цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.

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Повідомляється, що загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину. Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі Ігоря Луценка 248 тисяч гривень.

Олександр Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, буде подавати апеляцію. Прокурор теж не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

Довідка

Юрій Вербицький народився 25 серпня 1963 у Львові. Сейсмолог, кандидат наук. Захоплювався альпінізмом. Активіст Євромайдану. Був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.

22 січня 2014 р. тіло Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур.