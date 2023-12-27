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Суд залишив Дубінського під вартою

27 грудня, 2023 середа
16:40
Кримінал Дубінський, суд

Печерський райсуд Києва на засіданні 27 грудня відмовився змінити запобіжний захід нардепу Олександрові Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою

Про це пише "Суспільне".

Адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, мотивуючи це ти, що нардепа нібито побили в СІЗО, внаслідок чого він отримав тілесні травми, які спричинили погіршення стану здоров’я.

Захисник нардепа також надав суду результати медичного огляду Дубінського. За його словами, результати огляду засвідчують перелом двох ребер та забій грудної клітки.

Олександр Дубінський зі свого боку заявив, що його побиття нібито пов’язано з його критикою української влади.

Суд залишив запобіжний захід без змін, рішення оскарженню не підлягає.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

Україна
Олександр Дубінський
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