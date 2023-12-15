Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Рішення задовольняє клопотання керівника САП та відсторонило від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної відповідальності суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього суду підозрюється в одержанні хабаря у розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Строк відсторонення визначений до 30 січня 2024 року.

Журналіст Олег Новіков зазначив, що Вища рада правосуддя 13 голосами відсторонила суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.