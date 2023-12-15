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Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя

15 грудня, 2023 п'ятниця
13:27
Кримінал Київський апеляційний суд

15 грудня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного від здійснення судочинства до 30 січня 2024 року

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Рішення задовольняє клопотання керівника САП та відсторонило від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної відповідальності суддю Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями цього суду підозрюється в одержанні хабаря у розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Строк відсторонення визначений до 30 січня 2024 року.

Журналіст Олег Новіков зазначив, що Вища рада правосуддя 13 голосами відсторонила суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Їх підозрюють в отриманні $35 тис. хабаря за зняття арешту з двох літаків української авіакомпанії "Константа". ​​Вища рада правосуддя дала згоду на арешт усіх чотирьох суддів: В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливи і Віктора Глиняного. 

  • 6 грудня обрали запобіжний захід щодо другого судді Київського апеляційного суду, підозрюваного в одержанні хабаря $35 тис.

  • Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Віктору Глиняному. Його підозрюють в одержанні хабаря $35 тис.

новини Києва
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