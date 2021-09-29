Суркіс поскаржився, що через Луческу не може купити в "Динамо" нових футболістів
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу дуже задоволений роботою з українськими футболістами і не хоче бачити в команді нових легіонерів
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".
За словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, він хоче купити нових гравців, але Луческу відмовляє.
"Треба виховувати покоління бійців, своїх футболістів. Підкреслюю - своїх футболістів. Витрачати гроші на українських футболістів, вкладати гроші в українських футболістів. І тоді збірна і клуби будуть. Це моя думка. Луческу дуже задоволений роботою з українськими футболістами. Розмови про те, що ми не хочемо когось купити... Більшою мірою ми навпаки хочемо купити, а він цього не хоче. Йому подобається працювати з футболістами, які є, він з ними працює", - сказав Суркіс.
Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- Нагадаємо, 27 вересня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підписав новий контракт з київським клубом.
- 28 вересня головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в успіху своєї команди в матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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