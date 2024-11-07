Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство 2024 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, - кліматична програма ЄС "Коперник"

2024 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, - кліматична програма ЄС "Коперник"

Катерина Ганжа
7 листопада, 2024 четвер
08:52
Суспільство глобальне потепління

2024 рік "майже напевно" затьмарить попередній, 2023-й, як найтепліший у світі з початку ведення спостережень

Зміст

Про це заявили в службі моніторингу змін клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), передає Reuters. 

Відповідні дані оприлюднили напередодні кліматичного саміту ООН COP29, який відбудеться наступного тижня в Азербайджані, де країни спробують домовитися про збільшення фінансування на боротьбу зі зміною клімату.

Фахівці Copernicus кажуть, що від січня до жовтня середня глобальна температура була настільки високою, що 2024 рік, безсумнівно, стане найспекотнішим роком у світі, якщо тільки температурна аномалія в решті року не впаде до майже нульової позначки.

"Основною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату. Клімат загалом теплішає. Потепління відбувається на всіх континентах, в усіх океанічних басейнах. Тож ми неодмінно побачимо, як ці рекорди будуть побиті", - зазначив директор C3S Карло Буонтемпо. 

Учені зазначили, що 2024 рік стане першим, коли температура планети перевищить 1,5 °C порівняно з доіндустріальним періодом 1850-1900 років, коли людство почало використовувати викопне паливо на промисловому рівні​.

  • Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію спостережень у північній півкулі. 
Теги:
Новини
Світ
глобальне потепління
клімат
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Андріана Стахів
6 листопада, 2024 середа
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ
конгрес США
Автор Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 листопада
09:46
електроенергія, відключення
На Житомирщині запровадили аварійні вимкнення світла після атаки дронів
09:37
"Смак свободи"
У Катарі покажуть українську комедію "Смак Свободи"
09:34
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві через падіння уламків БПЛА є постраждалі, виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівку
09:31
Ахмад Масуд-молодший в колі солдат урядових військ у Панджшері
Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на "відчутний прогрес у двосторонніх відносинах"
09:20
TikTok
"Загрози нацбезпеці": Канада наказала TikTok припинити роботу на її території
09:08
Ексклюзив
"Більшість оформили інвалідність після 2022 року": громадський діяч Ганул про 58 прокурорів Одещини
08:48
Оновлено
Наслідки атаки на Сумщині
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі на Сумщині: є загибла та поранена
08:28
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї обговорив із Трампом відправку військових КНДР до РФ
08:26
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 148 боєзіткнень: найактивніше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках
08:03
OPINION
Чому Путін програв вибори у США
07:49
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на президентських виборах
07:30
втрати рф
Армія РФ за добу втратила 1400 військових, 10 танків і 42 дрони
07:28
Німеччина уряд
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу
07:15
Анонс
Динамо, Владислав Ванат
"Динамо" - "Ференцварош": де та коли дивитись протистояння українців і угорців у Лізі Європи
07:01
Джастін Трюдо
"Темпла розмова": прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа з перемогою на виборах
06:49
ОБСЄ
РФ планує сформувати 5 полків із військових КНДР, - Україна в ОБСЄ
06:20
Організація Об'єднаних Націй, ООН
"Стали ключовими елементами війни": Україна в ООН закликала країни до глобальної боротьби з фейковими новинами
04:54
Міністерство оборони України
Міноборони повернуло у власність землі полігону на Одещині вартістю понад 515 млн грн
02:49
Дональд Трамп
Трамп прийняв запрошення від Байдена на зустріч у Білому домі
02:37
Джо Байден
Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах
01:29
Дія City
Перша українська компанія-єдиноріг Grammarly стала резидентом Дія.City
01:03
Володимир Зеленський
"Домовилися підтримувати діалог і розвивати співпрацю": Зеленський провів розмову з Трампом
00:59
Генконсул України в Кракові відвідав Ченстохову: обговорив співпрацю й ушанував пам'ять воїнів УНР
00:09
Володимир Зеленський і Джо Байден
Politico: адміністрація Байдена планує передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа
00:09
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Шахтар - Янг Бойз
Перемога "Шахтаря", розгром сербів від "Барселони". Результати всіх матчів Ліги чемпіонів за 6 листопада
2024, середа
6 листопада
23:53
Оновлено
Камала Гарріс
"Потрібно прийняти результати, ми мирним шляхом передамо владу": Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах
22:50
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера
22:23
Марк Рубіо
Війна в Україні зайшла в глухий кут і її потрібно завершувати, – сенатор-республіканець Рубіо
22:20
Дональд Трамп
Нардеп-"слуга" Заблоцький сподівається отримати дозвіл створити в Києві мурал із зображенням Трампа
22:18
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Трамп не виведе США з НАТО, це проти американських інтересів - редактор Радіо Свобода Хотин
22:17
Оновлено
Джо Байден
Байден зателефонував Трампу, щоб привітати з перемогою
22:10
Україна ЄС
ЄС підтримує розширення цифрових можливостей для українського бізнесу
21:41
Шахтар, Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" здійснив камбек і переміг "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів
21:41
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:28
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон і Трамп провели телефонну розмову: говорили про мир і Україну
21:27
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
20:57
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
"На запрошення Орбана": Зеленський 7 листопада вирушить в Угорщину
20:55
Камала Гарріс
Гарріс зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою
20:54
Польща
У Варшаві пограбували українок на понад 1 млн злотих
20:53
Ексклюзив
Ілон Маск
Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду, - дипломат Чалий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV