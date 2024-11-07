2024 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, - кліматична програма ЄС "Коперник"

Про це заявили в службі моніторингу змін клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S), передає Reuters.

Відповідні дані оприлюднили напередодні кліматичного саміту ООН COP29, який відбудеться наступного тижня в Азербайджані, де країни спробують домовитися про збільшення фінансування на боротьбу зі зміною клімату.

Фахівці Copernicus кажуть, що від січня до жовтня середня глобальна температура була настільки високою, що 2024 рік, безсумнівно, стане найспекотнішим роком у світі, якщо тільки температурна аномалія в решті року не впаде до майже нульової позначки.

"Основною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату. Клімат загалом теплішає. Потепління відбувається на всіх континентах, в усіх океанічних басейнах. Тож ми неодмінно побачимо, як ці рекорди будуть побиті", - зазначив директор C3S Карло Буонтемпо.

Учені зазначили, що 2024 рік стане першим, коли температура планети перевищить 1,5 °C порівняно з доіндустріальним періодом 1850-1900 років, коли людство почало використовувати викопне паливо на промисловому рівні​.