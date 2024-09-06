Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень

Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень

Катерина Ганжа
6 вересня, 2024 п'ятниця
11:31
Суспільство спека

Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію спостережень у північній півкулі, а глобальне потепління продовжує посилюватися

Зміст

Про це повідомило Reuters із посиланням на службу моніторингу змін клімату Європейського Союзу.

Зазначають, що виняткова спека збільшує ймовірність, що і весь 2024 рік перевершить 2023 рік, як найтепліший рік на планеті за всю історію спостережень.

"За останні три місяці 2024 року на планеті були найспекотнішими червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень", - зазначила заступниця директора Служби моніторингу змін клімату Copernicus Саманта Берджесс.

За її словами, якщо країни терміново не скоротять свої викиди, що нагрівають планету, екстремальна погода "стане ще більш інтенсивною".

Повідомляють, що зміна клімату на планеті продовжила спричиняти катастрофи цього літа. Так, у Судані від повені, що була спричинена проливними дощами минулого місяця, постраждали понад 300 тисяч людей. Крім того, вона принесла холеру в охоплену війною країну.

Вчені також підтвердили, що зміна клімату спричинила сильну посуху на італійських островах Сицилія і Сардинія, а також посилила тайфун Гемі, який у липні пронісся Філіппінами, Тайванем і Китаєм, забравши життя понад 100 людей.

Також зазначають, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, і природне погодне явище Ель-Ніньйо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, підштовхнули температуру до рекордно високих значень на початку року.

  • Літо 2024 року у Києві стало другим найспекотнішим в історії після 2010 року. Середня температура повітря становила +23,0 °C, що на 2,6 градуса вище за кліматичну норму.
Теги:
Новини
Світ
клімат
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Дмитро Кулеба
Автор Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.39
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
12:10
Оновлено
на фото Павлоград
Окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині: загинула людина, серед 30 постраждалих — троє дітей
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Чергова мирна заява Путіна. Що вона означає?
12:00
Оновлено
Зеленський прибув до Німеччини
ППО, F-16, далекобійні ракети: Зеленський прибув до Німеччини й виступив на засіданні "Рамштайну"
11:47
Огляд
міжнародний огляд
Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни, а в України новий міністр закордонних справ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:43
Оновлений склад Linkin Park
Уперше після загибелі Беннінгтона: Linkin Park повертаються після 7-річної перерви з новою вокалісткою та треком
11:36
Володимир Зеленський
За місяць боїв в Курській області російська армія втратила 6 тис. солдатів, - Зеленський
10:49
Німеччина уряд
ФБР звинуватило Росію у спробах вплинути на вибори у Німеччині, щоб послабити підтримку України
10:26
Польова модульна кухня
У Міноборони допустили до постачання ЗСУ унікальну польову кухню-трансформер
10:13
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України
10:11
Ексклюзив
Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:03
OPINION
План "Потужні потуги"
09:52
На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
09:32
ЗСУ
У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою
09:13
Ексклюзив
полонені окупанти
"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
08:48
обстріл
Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
08:35
сили ППО
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
08:28
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення: найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках
08:21
втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
08:09
Держдепартамент США
США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ
08:01
OPINION
Яких міністерств вам ще бракує?
07:56
Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини: на Нікопольщині двоє постраждалих
07:42
долар євро валюта обмін
Fitch підвищило рейтинг України в нацвалюті до "CCC+" після реструктуризації боргу за єврооблігаціями
07:29
YouTube не пропонуватиме підліткам відео про вагу та фізичну форму
07:23
Британія траур
Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів
07:10
Огляд
Микола Дуров
Тіньовий розробник Telegram та брат Павла Дурова: хто такий Микола Дуров
07:10
Україна - США, конгрес
США ще не передали Україні обіцяні $6 млрд на військову допомогу, є ризик втратити ці кошти, - Reuters
06:39
Україна Британія
Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн
06:14
Десна
Забруднення річок: речовини дійшли до ділянки Десни у Чернігові
05:55
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 6 вересня
04:23
Оновлено
шахед
ППО спрацювала по "шахедах" на Львівщині. Атака РФ у ніч на 6 вересня
04:16
Зеленський і Путін
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
03:35
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі
02:16
зсу артилерія
Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
01:42
Конор Макгрегор
Зірка UFC Макгрегор має намір балотуватись на пост президента Ірландії
00:52
Вовчанськ, Харківщина
"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ
00:32
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор
00:03
Володимир Зеленський
Підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння: Зеленський провів розмову з Макроном
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV