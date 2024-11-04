4 листопада виповнюється 6 років з дня смерті активістки Катерини Гандзюк

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 року близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще $500 доларів надали раніше як завдаток.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському. У грудні він вийшов на волю через угоду зі слідством.

20 серпня 2020 року суд у Києві заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.

26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Станом на зараз триває процес оскарження рішення.