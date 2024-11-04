4 листопада виповнюється 6 років з дня смерті активістки Катерини Гандзюк
Шість років тому, 4 листопада 2018 року, померла херсонська громадська активістка та співробітниця міськради Херсона Катерина Гандзюк
Про це повідомляє Еспресо.
Катерина Гандзюк була відомою херсонською громадською активісткою та співробітницею Херсонської міської ради.
Її громадянська позиція формувалася ще під час навчання в Херсонському державному університеті. У 2004 році, будучи студенткою, вона брала участь у Помаранчевій революції. А під час Революції Гідності Катерина стала однією з найпомітніших учасниць Євромайдану у Херсоні.
Крім того, вона була співзасновницею Агентства цивільної журналістики "Мост", яке спеціалізувалося на моніторингу державних закупівель, розслідуванні корупційних схем та протидії сепаратизму в Херсоні.
Напад та смерть
31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк було скоєно напад – її облили сірчаною кислотою біля власного будинку. В результаті активістка отримала опіки 35% тіла.
Попри понад 10 складних операцій та тривалу госпіталізацію, 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.
Розслідування
Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.
Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.
31 липня 2018 року близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.
На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще $500 доларів надали раніше як завдаток.
У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.
За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському. У грудні він вийшов на волю через угоду зі слідством.
20 серпня 2020 року суд у Києві заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.
26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Станом на зараз триває процес оскарження рішення.
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