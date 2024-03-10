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Арахамія обіцяє зберегти відстрочку від мобілізації для всіх груп інвалідності, доглядачів осіб з інвалідністю та аспірантів

10 березня, 2024 неділя
18:30
Суспільство Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пообіцяв: питання щодо відстрочки від мобілізації для першої, другої та третьої груп інвалідності, доглядачів людей з інвалідністю, а також аспірантів буде врегульовано

Про це він написав у своєму telegram.

Арахамія наголосив, що наступного тижня у Верховній Раді розпочнеться розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію.

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"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив очільник фракції "Слуга Народу".

Він також додав, що буде врегульовано питання надання відстрочки від мобілізації аспірантам, незалежно від їхньої форми навчання.

  • 6 березня нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський запевнив, що законопроєкт про мобілізацію ухвалять до кінця місяця попри скасування пленарних засідань Ради.
Теги:
Україна
військові
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Слуга народу
Давид Арахамія
Військові новини
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