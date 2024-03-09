Мобілізація засуджених: законопроєкт готові зареєструвати у Верховній Раді

Про це в етері телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"На найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", – сказав Малюська.

За словами міністра, є тисячі ув'язнених та засуджених, які готові захищати Україну. Водночас у ЗСУ попросили, щоб із законопроєкту виключили можливість мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну, а також вчиняв злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе… Але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але лише командири, які розуміють з ким матимуть справу, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину", – йдеться у заяві Дениса Малюськи.