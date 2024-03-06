Веніславський щодо закону про мобілізацію: є шанси підготувати до другого читання в березні

Про це член оборонного комітету ВР сказав на брифінгу 6 березня.

"Я думаю, що комітет, і ми так налаштовані з колегами з комітету, витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок, від одного до двох тижнів. Відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, що Рада скасувала пленарні засідання цього тижня, тож фактично не засідатиме місяць.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.