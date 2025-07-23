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Аварія винищувача Mirage-2000 на Волині: ДБР почало розслідування

Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
12:53
Суспільство

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині 22 липня

Зміст

Про це інформує пресслужба ДБР.

Там зазначили, що аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волині під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його швидко виявила пошуково-рятувальна команда. У ДБР кажуть, що стан військового стабільний, йому надали необхідну допомогу.

Наразі подію кваліфікували за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники територіального управління ДБР у Львові. Також створили спеціальну слідчу групу з-поміж працівників територіального управління та центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині, щоб встановити усі причини та умови, що могли призвести до надзвичайної події.

"Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану", - наголосили у Бюро розслідувань.

  • Увечері 22 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Там призначили спеціальну комісію, аби встановити причини події. 
Теги:
Новини
Кримінал
військові
Волинь
ДБР
Авіація
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