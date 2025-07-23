Банкова намагається втягнути СБУ в політику, - нардепка Геращенко щодо заяв Малюка про НАБУ та САП

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Щодо Служби безпеки України. Я з великою повагою ставлюся до всього, що Служба безпеки робить для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. І, мабуть, що саме тому, що пан Малюк і група "Альфа" має авторитет і величезну підтримку суспільства, коли проводиться операція "Павутина" або інші такі, знаєте, зухвалі правильні операції по захисту України", - сказала вона.

На думку нардепки, Службу намагаються втягти в політику зараз і це робить Банкова.

"Це ж просто очевидні речі, які ми з вами читаємо і бачимо, і мені просто дуже болить і прикро, коли отакі речі відбуваються. Тому тут одне тільки прохання величезне, з великою повагою до Служби, щоб вона займалася своїми безпосередніми обов'язками, функціоналами, де вона крута, найкрутіша служба в світі - це знищувала ворога, але не давала втягти себе в політику. Очевидно, що конституційність того чи іншого закону має коментувати виключно Конституційний Суд", - підсумувала Геращенко.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП – є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи.

"Але за Конституцією Генеральний прокурор - один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось це якраз задля посилення якогось. І, можливо, я думаю, для певної системи противаг і контролю. .. Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось "монстра", - сказав він.