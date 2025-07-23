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Банкова намагається втягнути СБУ в політику, - нардепка Геращенко щодо заяв Малюка про НАБУ та САП

Євген Козярін
23 липня, 2025 середа
22:05
Суспільство Ірина Геращенко

Конституційність того чи іншого закону має коментувати виключно Конституційний Суд, а не очільник Служби безпеки України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Щодо Служби безпеки України. Я з великою повагою ставлюся до всього, що Служба безпеки робить для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. І, мабуть, що саме тому, що пан Малюк і група "Альфа" має авторитет і величезну підтримку суспільства, коли проводиться операція "Павутина" або інші такі, знаєте, зухвалі правильні операції по захисту України", - сказала вона. 

На думку нардепки, Службу намагаються втягти в політику зараз і це робить Банкова.

"Це ж просто очевидні речі, які ми з вами читаємо і бачимо, і мені просто дуже болить і прикро, коли отакі речі відбуваються. Тому тут одне тільки прохання величезне, з великою повагою до Служби, щоб вона займалася своїми безпосередніми обов'язками, функціоналами, де вона крута, найкрутіша служба в світі - це знищувала ворога, але не давала втягти себе в політику. Очевидно, що конституційність того чи іншого закону має коментувати виключно Конституційний Суд", - підсумувала Геращенко.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП – є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи. 

"Але за Конституцією Генеральний прокурор - один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось це якраз задля посилення якогось. І, можливо, я думаю, для певної системи противаг і контролю. .. Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось "монстра", - сказав він.

  • 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
  • Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.
  • Зеленський готує президентський законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку й міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій.
Теги:
Верховна Рада
Ірина Геращенко
СБУ
Президент України
НАБУ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Офіс генпрокурора
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