Безуглу звільнять після прийняття законопроєкту про мобілізацію, - політолог Кулик

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Нещодавно зʼявилась інформація про те, що на засіданні фракції "Слуги народу" було вирішено відправити на доопрацювання законопроєкт про мобілізацію. Це означає, що завтра він не буде розглядатись. Саме тому для них немає сенсу знімати Марʼяну Безуглу з посади заступниці у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, адже її критику ще можна буде використати для нанесення іміджевих втрат Міноборони й Генштабу", пояснює Кулик.

Політолог переконаний, що Безуглу звільнять з посади заступниці у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки після розгляду законопроєкту про мобілізацію

"Безугла має виконати певний обсяг завдань з критики законопроєкту про мобілізацію. Очевидно, що коли це завершиться рішенням, що робити з законопроєктом про мобілізацію, вносити його в зал для розгляду чи ні, кадрове рішення про звільнення Безуглої буде ухвалене. Втім, хочу нагадати вона залишається Головою підкомітету парламентського нагляду за сектором безпеки й оборони і в неї буде трибуна для висловлення своїх позицій", - додав він.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.