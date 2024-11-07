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"Більшість оформили інвалідність після 2022 року": громадський діяч Ганул про 58 прокурорів Одещини

Ірена Моляр
7 листопада, 2024 четвер
09:08
Суспільство

Дем’ян Ганул, громадський діяч, військовий волонтер, зазначив, що 58 працівників прокуратури Одеської області переважно мають II групу інвалідності пожиттєво, а це мають бути серйозні захворювання, з якими важко працювати

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я публікував список на своїй сторінці в соцмережах про прокурорів, які мають інвалідність. Більшість цих прокурорів оформили собі інвалідність після 2022 року. А те, що мене здивувало, як людину з інвалідністю, бо маю III групу пожиттєво, так у тих прокурорів II група пожиттєво. Скажу вам, що це мають бути серйозні захворювання, з якими важко працювати в прокуратурі. Також ми дізналися, що вони мають чималенькі пенсії, які держава їм виплачує окрім заробітної плати", - зауважив громадський діяч.

За його словами, в опублікованому списку зазначено 58 працівників прокуратури та навіть є там водії, які мають інвалідність.

"Якщо врахувати в масштабах країни, скільки в кожній області таких "інвалідів"-прокурорів, то на них кожного року виділяються з бюджету серйозні кошти. А також вони ще мають і бронь, і пільги та інше. Ця історія в Одесі зараз серед топових. І це насамперед проблема правоохоронних органів та загалом нашої держави. Однак досі нема адекватної реакції чи коментаря від правоохоронних органів", - резюмував Дем’ян Ганул.

Що відомо про скандал зі МСЕК і ймовірні зловживання під час отримання статусу людини з інвалідністю

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. 

16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність. Він стверджував, мовляв, вони скористалися схемою Тетяни Крупи.

Згодом стало відомо, що генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. А ввечері 17 жовтня наказом генерального прокурора звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника – за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Після засідання РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Того самого дня, 22 жовтня, Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

23 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував терміни ліквідації медико-соціальних експертних комісій, а також виконання рішення РНБО щодо протидії порушенням під час встановлення інвалідності

В Офісі генерального прокурора триває службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів країни під час отримання груп інвалідності

Теги:
Кримінал
Україна
Одещина
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