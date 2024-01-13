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Бронь від мобілізації для чиновників і депутатів можуть скасувати, - ЗМІ

13 січня, 2024 субота
13:19
Суспільство мобілізація

В Україні планують ухвалити рішення про зняття броні від мобілізації для чинних депутатів або інших представників істеблішменту

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі законопроєкт про мобілізацію перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони після його відкликання урядом.

За даними видання, розробники налаштовані піти на компроміс та частково пом'якшити норми, але загальну концепцію, включно з пунктом щодо обмежень для ухилянтів, проти чого жорстко виступають депутати, залишать.

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"Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", - заявив у розмові з виданням один із депутатів від "Слуги народу".

Видання описує ще одну ідею, яка полягає у повній відмові від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію, замінивши його кількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію.

Однак проти цього виступає військове керівництво, яке побоюється, що право на демобілізацію може отримати велика кількість військовослужбовців одночасно  - тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх буде нікому.

Що відомо про розгляд законопроєкту про мобілізацію

25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали, а уряд - відкликав.

Згодом, нардеп Железняк розповів, коли Рада може розглянути новий законопроєкт щодо мобілізації.

Україна
мобілізація
Війна з Росією
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