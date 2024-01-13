"Владі треба починати з себе": начальник штабу батальйону Кишкар про мобілізацію
Начальник штабу батальйону, керівник проєктного офісу Акселератора МОУ Павло Кишкар переконаний, що влада повинна почати мобілізацію органів місцевого самоврядування ТОТ та апаратів управління державних підприємств
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"У питанні мобілізації владі слід починати з себе. Це зробити дуже просто й не потребує додаткових зусиль. Влада може вже завтра заявити, що першими на фронт йдуть саме їхні представники. Зокрема, представники органів місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій, військового управління, які не виконують свою функцію. Також ми можемо дозволити собі заборонити призначення в стройові й тилові частини кадрів чоловіків військовослужбовців. Цю роботу можуть виконувати багатодітні чоловіки, жінки й люди віком понад 60 років", - пояснив Кишкар.
За словами Кишкаря, таким чином у влади була б можливість провести невелику ротацію військовослужбовців
"Також можна різко скоротити апарати управління державних підприємств і так само замінити їх на людей, які не підлягають мобілізації. Теж саме стосується і НАБУ, ДБР, МВС та ДПСУ. Не бойові частини, а саме органи управління. Такий ресурс дозволив би провести невелику, але достатньо обʼємну ротацію задля того, щоб військовослужбовці на фронті змогли відпочити", - додав він.
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