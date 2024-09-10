Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", - пояснив Костюк.
За його словами, через забруднення річки Десна в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.
"Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ",- додав він.
- 6 вересня повідомлялося, що забруднюючі органічні речовини в річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.
- 9 вересня в. о. мера Чернігова Олександр Ломако розповів, що в річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води, також там фіксується масовий замор риби.
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