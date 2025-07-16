"Чергова спроба відібрати в мене економічний об'єкт": підприємець Жеваго про звинувачення Нацполу щодо збуту ліків з України в РФ

Про це в ефірі заявив інвестор, підприємець, меценат Костянтин Жеваго.

"Це суцільна брехня, жодного стосунку до правди це не має. Не можу я організувати будь-яке виробництво на території РФ, не можу я продавати будь-що на території РФ. Я це і до 2014 року не робив, а після 2014 року, коли сталась агресія, - це було взагалі неможливо", - сказав він.

Жеваго додав, що це неможливо навіть гіпотетично, бо перебуває у санкційних списках РФ з 2018 року.

"Я, коли сталась агресія 2014 року, як і інші патріотично налаштовані члени парламенту голосував, щоб визнати росіян агресором, що Крим анексували незаконно, всі звернення до світової спільноти, до цивілізованих країн, до наших партнерів - США, ЄС, Великої Британії. Навіщо це робить Національна поліція, для мене зрозуміло. Безумовно, що вони це роблять з указівок верхнього керівництва нашої держави. Це все роблять тільки для того, щоб якимось чином мені завдати максимальну шкоду - і політичну, і економічну", - сказав бізнесмен.

На його думку, це продовження того, що його без будь-яких судових підстав, доказів та рішень ввели до санкційного списку РНБО України у лютому 2025 року.

"Я на сьогодні у санкційних списках і РФ, і України. Навіщо це все робиться? Я бачу цей тренд, щоб максимально зробити мені шкоду економічно, політично і іміджево. Це продовжується ситуація, яка була з АвтоКрАЗом. Коли я вкладав десятки мільйонів доларів, побудував разом із працівниками за свої гроші як акціонер шасі для ракети "Нептун", яка після цього знищила крейсер "Москва", а в мене експропріювали завод. Сьогодні не зрозуміло, ким він управляється, які там збитки. По моїй інформації, понад 1,5 млрд грн збитків завод уже має після того, як його у мене експропріювали. Нібито націоналізували, а по факту - як більшовики в 1917 році саме експропріювали, тому що жодної копійки ніхто з акціонерів не отримав. Слава богу, ще люди на свободі, тому інші акціонери в інших підприємствах, які таким же чином експропріювали, вони перебувають за ґратами, під слідством. Кримінальні справи не передаються до суду роками. Це все сталося 2,5-3 роки тому, і багато власників цих заводів перебувають у тюрмі, нібито під слідством. Вони мають підозри, але справи до суду не передаються, і судді не мають можливості оцінити, винна чи невинна особа", - розповів він.

Він додав, що нові звинувачення - "це просто суцільна брехня та нісенітниця".

"Не може такого, в чому мене звинувачують, навіть гіпотетично статися. Не може така людина, як я, під санкціями РФ щось робити там. Я ніколи цього не хотів, не хочу і не хотів би навіть до війни. Хоча багато наших підприємств і бізнесменів мали заводи на території Росії, а я мав заводи лише на території України, Західної Європи та США. Бо я розумів, що нам треба всім рухатися в цивілізований світ. Дуже хотілось нам мати можливість щось виробляти для цивілізованих ринків, а по-друге, найкращі таланти і практики саме там перебирати для українців та українських підприємств", - додав Жеваго.

Підприємець вважає, що це чергова спроба відібрати в нього та в інших акціонерів інший економічний об'єкт, відібрати інше підприємство фармацевтичної галузі.

"Уже сказали, що його передадуть в АРМА, я знаю подальшу долю цього підприємства - його отримають люди, наближені до влади, які можуть прийти до неї і сказати "Давайте ми покеруємо підприємством", яке безкоштовно забрали у справжніх власників, які вкладали в них 25-30 років", - сказав він.

Жеваго впевнений, що це бажання якомога більше натиснути на нього, зробити шкоду політично і економічно внаслідок різних причин.

"Тиждень тому, під час Римської конференції, анонімно українські високопосадовці казали, що все одно будуть намагатися знищувати всі економічні та політичні проєкти або підприємства пана Жеваго, бо він не співпрацює з владою, він підтримує вільну пресу, демократичні починання і напрями українських держави і державності, і в цій ситуації "нам не разом із ним на тому шляху", яким рухаються вони. Мені дуже прикро, що в угоду власним політичним інтересам ставиться і економіка України. Ми на сьогодні вже протягом першого півріччя маємо 6,1% зниження промислового виробництва в Україні. Замість того, щоб якомога більше розвивати виробництво, підтримувати робочі місця, підтримувати галузі, підтримувати людей, родини, сплачувати податки, ми маємо те, що влада, як за часів Януковича і в свій час за часів Кучми, знищує підприємства, знищує промисловий потенціал, робочі місця та податки. А податки, які сьогодні створює наш промисловий потенціал і наша економіка, - це зброя ЗСУ. Саме цими податками, які ми створюємо в економіці Україні, ми фінансуємо нашу боротьбу проти агресора, Росії, і фінансуємо ЗСУ та наших героїв", - підсумував він.