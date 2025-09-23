Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки

Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки

Тетяна Яворська
23 вересня, 2025 вiвторок
12:45
Суспільство таблетки

Один з найпопулярніших у світі знеболювальних і жарознижуючих препаратів – парацетамол, або тейленол, пов'язують з розвитком аутизму та іншими прихованими ризиками. Ще активніше про це почали говорити після заклику президента США Дональда Трама, не вживати препарату вагітним жінкам

Зміст

Чи справді є зв'язок між прийомом парацетамолу та виникненням аутизму, читайте в матеріалі Еспресо.

Що таке парацетамол

Парацетамол – це аналгетик, знеболювальний і жарознижуючий засіб. Після прийому препарат за 1-4 години рівномірно розподіляється по всіх рідинах в організмі. Призначають парацетамол при болях різної інтенсивності та підвищеній температурі тіла – від головного болю, болю в спині чи лихоманки.

У інструкції до медпрепарату є застереження, якого рекомендують дотримуватись: підвищена чутливість до компонентів препарату, тяжкі порушення функції печінки та нирок, захворювання крові, виражена анемія, алкоголізм тощо.

У пункті про особливі заходи безпеки строго рекомендують не перевищувати зазначених допустимих доз вживання ліків. Доза, яка вважається "безпечною", становить 4 г на добу, що еквівалентно прийому двох таблеток по 500 мг чотири рази протягом 24 годин.

Але навіть незначне перевищення рекомендованої дози щодня впродовж 10 днів або більше може бути достатнім для заподіяння постійної шкоди печінці та ниркам, попереджають лікарі.

Окремі рекомендації у інструкції до медпрепарату стосуються вагітних жінок. Вони були завжди, навіть до того, як про шкідливість парацетамолу для вагітних заявив президент США Дональд Трамп. 

Прийом парацетамолу у період вагітності призначають тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. Щодо побічних реакцій, то у переліку розвитку аутизму не вказано.

Що кажуть медики про зв'язок парацетамолу і аутизму

Американські науковці проводили дослідження, які вказують на зв'язок між прийомом парацетамолу жінками під час вагітності та ризиком аутизму в дітей. Опитавши 100 тис. осіб виявилось, що матері, які під час вагітності приймали парацетамол, частіше народжували дітей з порушеннями розвитку.

Однак, кажуть самі ж медики, дослідження не змогло встановити, скільки знеболювального препарату приймали жінки, а також не довело, що саме він спричинив ці захворювання, – писало видання Dailymail.

Фахівці пояснюють, що це лише спостереження, а потрібно провести додаткові аналізи, щоб точно з'ясувати, чи дійсно існує зв'язок між парацетамолом і аутизмом. Припускають, що, можливо, жінки, які приймали парацетамол, мали й інші фактори ризику, які не були враховані.

Світова спільнота медиків та керівники охорони здоров'я США після заяв Трампа уже розпочали дискусії.

Експерти в галузі охорони здоров'я відкинули "небезпечні" твердження про те, що парацетамол підвищує ризик розвитку аутизму. Медичні експерти з усього світу наполягають, що немає доведеного зв'язку між ліками та порушеннями нервово-психічного розвитку, стверджуючи, що це оголошення є лише "розпалюванням страху". 

Доктор Монік Бота, доцент кафедри соціальної та розвиткової психології Дурхамського університету, сказала: "Немає надійних доказів або переконливих досліджень, які б вказували на наявність будь-якого причинно-наслідкового зв'язку, а будь-які висновки, що свідчать про протилежне, часто є мотивованими, недостатньо обґрунтованими і не підкріпленими найнадійнішими методами відповіді на це питання. Я абсолютно впевнена, що такого зв'язку не існує", – цитує медикиню Dailymail.

Парацетамол, наголошує вона, є набагато безпечнішим варіантом знеболювання під час вагітності, ніж будь-яка інша альтернатива.

Навіть попри те, що зв’язок між парацетамолом і аутизмом це лише припущення, яке не доведене, як факт причинно-наслідкового характеру, заява президента США Трампа обвалила акції фармацевтичної компанії Kenvue, яка виробляє знеболювальний препарат Тайленол. Їх вартість впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson, писало видання Financial Time.

Що кажуть українські фахівці?

Психолог, поведінковий аналітик Людмила Мамалига, яка безпосередньо веде практику з дітьми із розладом аутичного спектра, не береться оцінювати з медичною точки зору зв'язок медпрепаратів та аутизму, однак пояснює, що аутизм – це захворювання, який науковці до цього часу не можуть розгадати.

"Якщо ми говоримо про вплив певних медикаментів безпосередньо на людський мозок, то це все ж таки питання більше до лікарів. Я працюю виключно з дефектологічного погляду з дітьми. Однак, не вірю в таку інформацію. Якщо б і справді був прямий взаємозв'язок, препарат би вилучили. Загалом, аутизм – це такий феномен, який до сих пір науковці не можуть розгадати і весь час досліджують", – розповідає психологиня.

Вона додає, що в Україні зараз виявляють більше випадків аутизму у дітей, однак це пов'язано з чіткішою діагностикою.

"Дуже багато дітей мають справді невизначені психологічні розлади з певним аутичним колом. Кількість дітей з розладом аутичного спектра росте з геометричною прогресією, але тепер ще й маємо справу з тим, що є багато інших супутніх розладів.

Якщо, наприклад, дитина має розвиток аутичного спектру, то вона може мати іще паралельно проблеми з концентрацією уваги, інтелектуальні порушення. Але загалом діагностику проводити складно", – розповіла Людмила Мамалига.

Теги:
Статті
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
Дональд Трамп
